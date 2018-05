Tecnologia e nuove occasioni occupazionali

La bella sala del Parlamentino dell'Ovest Sesia, vero gioiello della città, ha fatto da degna cornice venerdì scorso all'incontro organizzato dalla sezione Ucid di Vercelli dal titolo “Innovazioni tecnologiche e prospettive occupazionali”.

L'incontro voleva contribuire a favorire una maggiore consapevolezza dei problemi e delle scelte economiche, politiche e culturali che devono essere fatte per promuovere uno sviluppo socialmente equo e sostenibile, alla luce dei cambiamenti nel mondo del lavoro, portati dalla rivoluzione tecnologica e digitale in atto.

“Come Ucid, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti riteniamo che una situazione nuova può provocare crtiticità, ma può anche rappresentare un'opportunità - ha sottilineato Adriana Sala Breddo, presidente della sezione – che deve necessariamente avere un'etica che ponga al centro la persona e la comunità.”

Nella sua introduzione la presidente Ucid ha poi voluto ricordare il messaggio dell'arcivescovo Marco Arnolfo, in occasione del primo maggio, festa del lavoro, quando, riferendosi ai cambiamenti importanti che incombono, ha affermato che occorre “comprendere le urgenze di quel ceto con minori competenze, che rischia di finire tra i vinti del progresso, abbandonato sulla riva”.

Una responsabilità sociale dunque che spetta a tutti: imprenditori, dirigenti, politici, amministratori.

All'incontro, sollecitati dal direttore del Corriere Eusebiano, Luca Sogno, è intervenuta in prima battuta Jolanda Restano, fondatrice di FattoreMamma, una società innovativa di servizi di marketing e comunicazione, in grado di creare relazioni fra i brand e le mamme. Nella sua azienda il 70% delle dipendenti sono mamme e non sono vincolate a orari di lavoro, ma tutte si possono organizzare l'attività lavorativa in base alle esigenze dei figli; di seguito è intervenuto Davide Vidotto, direttore del Consorzio Univer di Vercelli e responsabile del Polo di innovazione regionale Clever (Energy and Clean Technologies), che ha illustrato invece i numerosi progetti che si sono sviluppati in zona ed hanno visto la partecipazione di aziende anche vercellesi in ambiti innovativi. Infine le conclusioni sono state tratte dal nuovo presidente regionale Ucid, Erminio Renato Goria, che ha ricordato che questi esempi sono preziosi per creare nuove occupazioni.