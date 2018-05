Pro in vantaggio grazie a un super Vives

Una buona Pro Vercelli vince dopo 45 minuti sulla Ternana grazie a un rigore e a una prova strepitosa di Giuseppe Vives. Ma dai risultati che arrivano dagli altri campi arriva il verdetto, ancora non definitivo certo, di retrocessione.

Buona anche la prova di Kanoute che è entrato al posto di Bifulco.

La cronaca della partita.

Applausi del poco pubblico, nonostante la quasi retocessione. Giornata estiva, calda, mglio andare a prendere un gelato, avranno pensato in tanti. I fedelissimi sono al Piola, però, per l'ultima – salvo miracoli – gara di B al Piola. Applausi per Grieco, dovrebbe essere lui il tecnico della prossima stagione, con la speranza di tornarci, subito, in B. Ma ecco la partita, ora.

Ore 15,02, si parte.

Ripartenza della Pro con Vives, palla a Gatto che non riesce a concludere. È il 12°.

Indecisione di Gozzi, Berra in difficoltà tra tre avversari, palla a Carretta, a Signori e poi Finotto, tiro a botta sicuro, miracolo di Pigliacelli. È il 15°.

Da Silva recupera una palla, lancio per Reginaldo, solo al limite dell'area, ma l'attaccante non controlla: Grieco applaude i due brasiliani. È il 20°.

Bifulco esce (infortunato) ed entra Kanoute. Al 24°.

Primo assolo di Kanoute, sventola dalla destra, gran parata del terzo portiere della Ternana, Bleve.

Grieco sposta Kanoute a sinistra.

Kanoute, tiro che incoccia su Reginaldo, palla a Gatto, ... gran gol di Vives, annullato per fuorigioco di Gatto, al 36°.

Da Silva gioca in posizione avanzata, in fase di possesso palla la Pro gioca con il 4-2-3-1.

Grande azione solitaria di Gatto, atterrato: rigore per la Pro, è il 40°.

Vives sul dischetto, spiazza Bleve e insacca alla sinistra del portiere: 1 a 0 per la Pro.

PRO VERCELLI (4-3-3): Pigliacelli; Berra, Gozzi, Bergamelli, Mammarella; Germano, Vives, Da Silva; Gatto, Reginaldo, Bifulco (Kanoute dal 24°).

A disposizione: Marcone, Kanoute, Alcibiade, Morra, Castiglia, Rovini, Paghera, Ivan, Pugliese, Jidayi, De Marino, Gerbi.

Allenatore: Grieco.

TERNANA (3-4-1-2): Bleve; Valjent, Rigione, Signorini; Defendi, Signori, Varone, Statella; Tremolada; Carretta, Finotto.

Allenatore: De Canio.

Arbitra Marini di Roma.

Ammoniti: Signorini





Reti: Vives al 42° su rigore.