"Senza paura di sabotaggi": al via la 91° Adunata degli Alpini

"Gli episodi di sabotaggio avvenuti questa notte in Trentino stanno avendo grande ricaduta mediatica. L'Associazione Nazionale Alpini, pur rammaricandosi di questi fatti, ritiene che si tratti di fenomeni deprecabili ma assolutamente ininfluenti sullo spirito alpino che anima l'Associazione".

Inizia così il post sulla pagina Facebook ufficiale dell'Adunata Nazionale Alpini, in riferimento agli episodi accaduti in Trentino poche ore prima dell'inizio della manifestazione. Nella notte infatti, come riportato da Ansa e dai giornali locali, due incendi dolosi hanno colpito due centraline elettriche ferroviarie. Il primo incendio appiccato ha riguardato la linea del Brennero, mentre il secondo si è verificato sulla Valsugana. Su entrambi gli episodi indaga la Polizia. Le corse hanno subito disagi e ritardi.

"I due incendi - riporta Ansa - seguono altri episodi avvenuti nei giorni scorsi in città: due notti fa sono state prese a sassate le vetrine di un negozio che vende prodotti ufficiali dell'adunata e nei giorni precedenti erano comparse su dei muri del centro cittadino delle scritte ingiuriose contro gli Alpini".

Nel comunicato stampa ufficiale emesso dall'Ana, gli alpini spiegano come, in particolare l'adunata di quest'anno, abbia "proprio lo scopo di ribadire la volontà di costruire serenamente un clima di collaborazione e di fraternità reciproca. Per queste ragioni l'Ana sente di poter vivere questi momenti con assoluta serenità d'animo, attorniata dalla stima e dall'affetto della popolazione locale, evitando di enfatizzare episodi che rimangono marginali e ben al di sotto della rilevanza che probabilmente volevano attribuirvi i loro autori".

A Trento sono presenti circa 800 penne nere vercellesi e valsesiane, accompagnati di vari sindaci: con loro la mostra di memorabilia dedicate a Don Secondo Pollo, allesta nel duomo di Trento. Una trasferta che anticipa il grande raduno di ottobre, quando a Vercelli arriveranno le Penne Nere del Primo Raggruppamento.