Offerte di lavoro a Vercelli e nel circondario

Autogrill vicinanze Vercelli cerca n. 2 barista/banchista per preparazione panini - operatore di cassa - preparazione prodotti caffetteria - pulizia banco bar. Preferibile esperienza. Orario di lavoro su turnazione dal lunedi` alla domenica con 1 o 2 giorni di riposo. Tempo determinato 6 mesi con possibilita` di trasformazione a tempo indeterminato. Richiesta patente e mezzo proprio.

Candidarsi sul sito: www.lavoro.provincia.vercelli.it allegando c.v.





Associazione in Vercelli cerca n. 3 operatori accoglienza e integrazione, settore migranti richiedenti asilo. Le figure richieste prestano assistenza nei centri accoglienza accompagnando gli stranieri nlle incombenze quotidiane in comunicazione con enti, agenzie lavoro, medici, ecc. Requisiti: conoscenza lingue inglese/francese, diploma di scuola media superiore, conoscenza pacchetto office, patente b, disponibilita` a turni, festivi, a trasferte nel raggio di 25 km. Orario di lavoro: 30 ore settimanali su turnazione, fascia oraria 8/22

Azienda settore alimentare in Vercelli cerca aiuto commessa. Si richiede: preferibile diploma di scuola media superiore, eta` preferibile tra 18 e 30 anni.

Si offre inserimento in tirocinio formativo durata 6 mesi, orario part time 30 ore settimanali, dal martedi`al sabato, rimborso spese euro 600 netti.

Precedente esperienza nel settore bar caffetteria e/o addetta vendite, saranno requisiti preferenziale.

Azienda con sede in Vercelli cerca personale per mansioni in campo commerciale. Non e` richiesta esperienza. Possibilita` di carriera e assunzione. Settore servizi termo-idraulici. Efficienza aziendale. L`azienda mette a disposizione formazione tecnica iniziale e aggiornamenti, affiancamento sul territorio e gestione aziendale. La ricerca si intende rivolta ad entrambi i sessi.

Presentarsi durante il job day - lo.v con il c.v. Al desk del centro per l` impiego 14/15/16 maggio 2018 ore 9.00/13.00 area san pietro martire (piazzale pisu) - viale Garibaldi - Vercelli.

Primaria societa` in Vercelli operante nel settore commercio e logistica cerca operatori di magazzino. Principali mansioni a cui saranno adibite le persone: ricezione della merce in entrata nel magazzino, smistamento della merce da stoccare, catalogazione degli articoli, stoccaggio della merce, prelievo della merce, imballaggio e spedizione della merce, applicazione di procedure di sicurezza e qualita` standardizzate.

Si richiede: disponibilita` a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario

comprensione della lingua italiana

Le candidature degli utenti che hanno gia` aderito alla stessa richiesta pubblicizzata in precedenza, non verranno prese in considerazione in quanto gia` trasmesse alla societa` per la selezione.

Societa` di ingegneria ricerca tecnico progettista di impianti elettrici rivolti alla realizzazione di centrali, complessi industriali, del terziario e della distribuzione dell`energia. Esperienza minima 5/10 anni. Presentarsi durante il job day - lo.v con il c.v. Al desk del centro per l` impiego 14/15/16 maggio 2018 ore 9.00/13.00 area san pietro martire (piazzale pisu) - viale Garibaldi - Vercelli. Per maggiori info nella sezione news del sito: www.lavoro.provincia.vercelli.it e registrazione sul sito: www.vercelligiovani.it





Ristorante vicinanze Vercelli cerca n. 1 aiuto cuoco, in possesso di diploma di scuola alberghiera, preferibilmente con esperienza.

Contratto di lavoro: tirocinio oppure apprendistato. Orario di lavoro dal lunedi` al venerdi` dalle ore 11.30 alle ore 14,30 - sabato dalle ore 11,30 alle ore 14,30 e dalle ore 19,00 alle ore 23,00.

Presentarsi durante il job day - lo.v con il c.v. Al desk del centro per l` impiego 14/15/16 maggio 2018 ore 9.00/13.00 area san pietro martire (piazzale pisu) - viale Garibaldi - Vercelli.

Azienda privata vicinanze Vercelli ricerca n. 1 impiegato gestione qualita`, in possesso di laurea in medicina veterinaria, scienza produzione animali, tecnologie alimentari. Richieste conoscenze informatiche, lingua inglese, patente b e mezzo proprio, disponibile ad eventuali viaggi in italia e all`estero. Contratto di lavoro 1 anno con possibilita` di proroga di un altro anno, full-time.

Societa` in vercelli ricerca le seguenti figure professionali:

- tecnici

- venditori

- meccanici riparatori

- meccatronici

Presentarsi durante il job day - lo.v con il c.v. Al desk del centro per l` impiego 14/15/16 maggio 2018 ore 9.00/13.00 area san pietro martire (piazzale pisu) - viale garibaldi - vercelli.

Societa` in Vercelli cerca Tecnico per la programmazione fasi lavorative.

La risorsa si dovra` interfacciare sia con la produzione sia con l` ufficio tecnicoper inserire i dati dalle distinte base di progetto al nuovo gestionale, occupandosi di inserire le varie fasi lavorative in ordine corretto e consentire al sistema il lancio in produzione ed il monitoraggio delle fasi lavorative in tempo reale.

Requisiti: buona capacita` manuale, conoscenza su lavorazioni meccaniche e sulla deformazione della lamiera (punzonatura, taglio laser, piegatura, processi di saldatura), spiccata capacita` nell` utilizzo di excel, buona capacita` sull`utilizzo delle reti server.

Titolo di studio: diploma tecnico/informatico (perito meccanico con la passione per l'informatica oppure perito informatico con la passione per la meccanica)

Presentarsi durante il job day - lo.v con il c.v. Al desk del centro per l'impiego 14-15-16 maggio ore 9.00/14.00 area san pietro martire (piazzale pisu) - viale Garibaldi - Vercelli.

Società in Caresanablot cerca sistemista con 3-5 anni di esperienza, conoscenza della lingua inglese, patente di guida, attitudine al troubleshooting ed al lavoro in team.

Cerca inoltre un programmatore con queste competenze tecniche: programmazione .Net, c#; scripting html, css, javascript; sql; italiano madrelingua; inglese buona comprensione

Presentarsi durante il job day - lo.v con il c.v. Al desk del centro per l` impiego 14/15/16 maggio 2018 ore 9.00/13.00 area san pietro martire (piazzale pisu) - viale garibaldi - vercelli.

Studio dentistico in Vercelli cerca una risorsa che si occupera` delle seguenti branche odontoiatriche: conservativa, endodonzia, chirurgia, implantologia, protesi e ortodonzia. Entusiasmo, disponibilita`, ottimo stadind personale ed uso pc, completano il profilo. Costituira` titolo preferenziale la provenienza da network di cliniche odontoiatriche, esperienza minima di quattro anni e la conoscenza del gestionale orisdent. Si richiede disponibilita` a lavorare su turni 6 giorni su 7. Si offre adeguato periodo di formazione, contratto assunzione diretta, rilevanti bonus mensili e trimestrale a raggiungimento obiettivi e la possibilita` di un percorso di crescita professionale interna.

Presentarsi durante il job day - lo.v con il c.v. Al desk del centro per l` impiego 14/15/16 maggio 2018 ore 9.00/13.00 area san pietro martire (piazzale pisu) - viale garibaldi - vercelli.

Azienda di sostituzione vetri auto cerca un impiegato in possesso di diploma per ricoprire il posto di responsabile nella sede di vercelli. Richiesta capacita` di relazionarsi con il pubblico, buone conoscenze informatiche con uso dei programmi excel e word, conoscenza base di fatturazione e manualita` per aiutare in officina. Tempo determinato 1 anno con possibilita` di trasformazione in tempo indeterminato.

Orario dal lunedi` al venerdi` dalle ore 8,00 alle 12,00, pomeriggio dalle ore 14,00 alle 18,00, sabato dalle ore 8,00 alle 12,00.

Presentarsi durante il job day - lo.v con il c.v. Al desk del centro per l`impiego 14/15/16 maggio 2018 ore 9.00/13.00 area san pietro martire (piazzale pisu) - viale Garibaldi - Vercelli.

Azienda di impianti elettrici operante in Vercelli e provincia ricerca n. 1 installatore specializzato con comprovata esperienza in impianti industriali, cablaggio quadri, plc, posa canalizzazioni, manutenzioni, bordo macchina dotato di patente b. Ampia disponibilita` di orari.

Inviare c.v. A: info@barfer.it





Azienda commerciale nel settore stampi e stampaggio lamiera e plastica nelle vicinanze di Vercelli ricerca figura professionale da inserire nel proprio staff con mansioni di venditore, sviluppo clienti gia` esistenti sul territorio italiano ed estero, ricerca di nuovi clienti nelle zone assegnate. Si richiede inoltre la conoscenza della lingua inglese e tedesca, parlata e scritta.

Inviare c.v. A: personale@project-international.it

Autoscuola vicinanze Vercelli cerca insegnante, il candidato deve essere in possesso di tesserino da insegnante di teoria e istruttore di guida con esperienza lavorativa nella mansione.

Candidarsi sul sito: www.lavoro.provincia.vercelli.it allegando il curriculum vitae.