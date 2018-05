Vuol farsi giustizia a suon di sprangate: nei guai un giovane

Ieri mattina, gli uomini della Volante sono intervenuti in via Martiri del Kiwù dopo aver ricevuto la segnalazione per la presenza di un uomo che, a torso nudo e in evidente stato di alterazione, urlava e suonava insistentemente al campanello di un condominio.

Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato un giovane, di circa 25 anni a torso e piedi nudi, che brandiva una sbarra metallica della lunghezza di circa un metro, con intenti apparentemente violenti.

I poliziotti, identificato il giovane, lo hanno invitato a gettare l’arma e, dopo aver vinto le sue resistenze, lo hanno condotto negli uffici della Questura.

L'uomo stava cercando due suoi connazionali, non ancora meglio identificati, che, a suo dire, lo avevano aggredito la sera precedente.

Il giovane è stato indagato in stato di libertà per porto abusivo di armi, danneggiamento, per minacce aggravate e la spranga veniva sequestrata penalmente.