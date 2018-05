Incidente allo scuolabus che riportava i bambini a casa

Non ha avuto, per fortuna, conseguenza né sugli studenti né sull'autista l'incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì allo scuolabus comunale che stava riportando a casa i bambini al termine delle lezioni.

L'incidente è avvenuto in via Testi e non ci sono stati feriti o contusi tra i bambini che sono stati immediatamente ospitati in una vicina scuola. Anche l'autista non ha subito danni.

"Dopo aver verificato che tutti i bambini stavano bene - precisa l'assessore all'Istruzione, Andrea Raineri - abbiamo provveduto ad avvisare una per una le famiglie, mentre il settore competente ha preso i provvedimenti necessario per organizzare il servizio in modo che martedì mattina possa funzionare regolarmente. E così sarà. Desidero ringraziare il dottor Renato Bianco, il comandante Roberto Riva Cambrino e i rispettivi staff che hanno provveduto a risolvere tempestivamente il problema".

Nonostante il problema di lunedì pomeriggio, dunque, il servizio continuerà a essere erogato senza interruzioni.