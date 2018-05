Sindacalista licenziato alla Sacal: l'azienda convocata in Regione

“L’episodio denunciato dalla Fiom Cigl Vercelli Valsesia secondo cui un lavoratore sarebbe stato oggetto di un provvedimento disciplinare dopo aver accesso i riflettori sul tema della sicurezza all’interno dello stabilimento Sacal Alluminio di Carisio, se confermato, sarebbe grave e senza dubbio non condivisibile”. Lo dichiara l’assessora al Lavoro della Regione Piemonte, Gianna Pentenero, manifestando l’intenzione di convocare nei prossimi giorni l’azienda per capire cosa sia realmente successo.

Nel corso della giornata, sulla vicenda del licenziamento di Alex Villarboito erano intervenuti anche i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Gian Paolo Andrissi e Francesca Frediani che, in una nota, avevano espresso la propria solidarietà al lavoratore e chiesto "alla Giunta regionale una presa di posizione ferma di condanna nei confronti dei vertici aziendali responsabili di questa scelta. La battaglia per la sicurezza sui luoghi di lavoro non si può fermare alla retorica dei discorsi del 1° maggio, ai post sui social network ed a qualche generica dichiarazione d'intenti in Consiglio regionale ma deve tradursi in fatti concreti ed efficaci".