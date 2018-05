Urta con l'auto due pedoni e se ne va: rintracciato al bar a giocare a carte

Rischia di travolgere due giovani sulle strisce pedonali e gli agenti di Polizia lo ritrovano in un bar a giocare a carte. Il fatto è accaduto nella giornata di lunedì 30 aprile, intorno alle 8.30 di mattina lungo via Ivrea: qui, il sangue freddo di un ragazzo ha evitato che l’amica potesse urtare con il veicolo in transito trascinandola verso di sé. Entrambi hanno rimediato qualche graffio e lievi contusioni che non necessitavano di eventuali accertamenti in ospedale.

Giunti sul posto, gli agenti di Polizia hanno raggiunto i due ragazzi visibilmente spaventati e visionato le immagini delle videocamere posizionate sull’autobus che in quel momento passava lungo la strada. Dai filmati si osserva come l’auto abbia urtato la ragazza e continuato la sua marcia senza fermarsi. Attraverso le opportune verifiche la Polizia ha rintracciato il conducente dell’auto, D. A., 81 anni e residente a Biella, impegnato in una partita a carte in un bar della città.

Interrogato dagli agenti, l’anziano si è giustificato sostenendo di essere stato abbagliato dal sole e di essere tornato sul luogo dell’impatto in un secondo momento e di non aver trovato i due giovani. Immediata la denuncia per fuga dopo incidente e omissione di soccorso.