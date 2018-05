Marocchino radicalizzato espluso per motivi di sicurezza

Espulso dal territorio per motivi di sicurezza dello Stato. Si tratta di un 54enne cittadino marocchino, detenuto presso la Casa Circondariale di Biella per gravi precedenti e segnalato per aver manifestato segni di estremismo religioso. Dal 2015 ad oggi, sarebbe il 274 soggetto gravitante in ambienti estremisti espulso dal territorio con accompagnamento al proprio paese. Il 54enne, 37esimo allontanato da inizio 2018, è stato rimpatriato e accompagnato nella sua nazione di origine, con un volo diretto per Casablanca.