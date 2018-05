Scala transennata alla scuola elementare Bertinetti

Dopo le proteste di alcuni genitori, la scala d'accesso alla scuola elementare Bertinetti di via degli Zuavi è stata transennata nella giornata di venerdì e il suo utilizzo è stato vietato dalla dirigente dell'istituto compresivo Lanino (di cui la Bertinetti fa parte) "in attesa - questa è comunicazione arrivata ai genitori - di ulteriori sopralluoghi da parte del Comune".

Per accedere alle aule bambini e insegnanti utilizzano, al momento, un ingresso secondario accanto alla zona mensa, dopo aver formato il gruppo classe nel cortile, mentre chi frequenta il pre scuola entra attraverso la scala antiincendio.

Una situazione destinata a far discutere, anche perché non è la prima volta che la scala d'accesso alla Bertinetti finisce al centro delle polemiche (tanto che la situazione della scuola, una delle più nuove di Vercelli, finì al centro di un'interrogazione presentata da SiAmo Vercelli in consiglio comunale). All'incirca un anno fa vennero eseguiti alcuni lavori e sondaggi per verificare le condizioni della rampa, poi puntellata in attesa degli interventi definitivi di sistemazione (o di rifacimento).