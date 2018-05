Le pagelle della Pro Vercelli (col Venezia)

PIGLIACELLI. Nessuna responsabilità sui due gol subiti, nessuna parata importante: 6

GOZZI. Inizia alla grande, ricevendo applaudi. La zona dove si sviluppa la prime rete del Venezia era di sua competenza (e di Vives): 5,5

JIDAYI. Troppe volte in ritardo, anche un po' impacciato: 4,5

BERGAMELLI. Il sangue, lui, lo sputa per davvero, dall'inizio dell'anno (giocando “siringato” per la pubalgia) a oggi quando ha cercato di spingere, anche: 6

GHIGLIONE. Qualche spunto, ma meno efficace del solito: 6

MAMMARELLA. Stanco e impreciso. Da un suo errore, il gol del doppio vantaggio veneto: 4,5

VIVES. Ha giocato dando al massimo, ma non è al massimo: 6

GERMANO. Grande cuore e corsa, poi si perde, ma è giusticato: 6

BIFULCO. Un po' abulico, segna però un gol che l'arbitro gli annulla ma non avrebbe dovuto: 5,5

REGINALDO. Per come lotta merita tanti applausi. Ma in fase realizzativa non c'è: 5,5

ROVINI. L'unico che impensierisce la difesa del Venezia (spesso costretta a bloccarlo con le cattive maniere). Doveva restare fino al 90°: 6,5

ALEX. Non male, da rivedere: 6

MORRA. Sciupa quel che non dovrebbe: 4

CASTIGLIA. n.g.

GRASSADONIA. I limiti della squadra gli sono noti: sa il problema è la “fase offensiva”. E dal momento che il Venezia ha la migliore difesa della B prova un 3-4-1-2 che funziona, ma solo per 30 minuti. Non è colpa sua se la Pro Vercelli è malata nella fase realizzativa (un po' forse sì: Polidori e Comi avvrebbero fatto comodo sui cross a ripetizone di Ghiglione e Mammarella): 5,5