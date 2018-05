Vercellese beccato a Torino con la droga

Aveva dimenticato il bagaglio vicino al binario 6 della stazione di Torino Porta Nuova, ma quando si è presentato alla Polfer per ritirarlo, ha avuto una brutta sorpresa. Gli agenti che lo avevano recuperato, infatti, ispezionandolo per motivi di sicurezza, avevano subito rintracciato un vasetto contenente marijuana. Un giovane vercellese è stato così sanzionato per possesso di sostanze stupefacenti.

Quello che ha coinvolto il vercellese è solo uno degli episodi che si sono registrati nel corso della quarta giornata di servizi straordinari nelle stazioni del Piemonte e della Valle D’Aosta denominata “Operazione Stazioni Sicure”, promossa dal Servizio di Polizia Ferroviaria a livello nazionale, una serie di controlli di carattere preventivo a viaggiatori e bagagli, con attenzione particolare ai treni a lunga percorrenza, Alta Velocità ed Internazionali, molto utilizzati nei ponti del periodo festivo. I controlli hanno interessato numerosi scali ferroviari del Piemonte e della Valle D’Aosta, dove gli operatori della Polizia Ferroviaria hanno effettuato accertamenti su viaggiatori e bagagli, sia in stazione che a bordo treno, con l’uso mirato dei metal detector manuali, l’ausilio di Unità Cinofile poste a disposizione dalle Questure e delle più recenti tecnologie che, consentendo un disbrigo più rapido delle procedure di identificazione, permettono un maggior numero di verifiche effettuabili dagli operatori della Polfer sul posto. Particolare attenzione è stata data alla salita e discesa dei passeggeri dai treni ed, in particolare, agli internazionali TGV e a quelli nazionali Freccia Rossa e Freccia Bianca. Consistenti anche i controlli ai depositi bagagli (204 convogli in arrivo e partenza nelle 56 stazioni monitorate, e numerosi veicoli in aree di stazione e limitrofe). A Torino Porta Nuova la Polfer ha rintracciato in serata un cittadino senegalese quarantenne con permesso di soggiorno scaduto dal 2015, che, dopo gli accertamenti presso il Gabinetto di Polizia Scientifica e l’Ufficio Immigrazione della Questura, è stato munito di Decreto di Espulsione e trattenuto presso il CPR di Torino. Allo scalo di servizio che corre lungo via Nizza sono stati fermati, nella notte, due cittadini egiziani, di cui uno appena maggiorenne, abusivamente presenti a bordo di un convoglio garato. Sono in corso accertamenti sulla loro posizione in Italia ed il possesso di telefoni cellulari di incerta provenienza.