Dopo i cassonetti, bruciati vasi in centro

Altro atto vandalico, in città. Dopo il rogo dei cassonetti di via Felice Monaco, nella mattinata di martedì 1° maggio sono stati trovati danneggiati alcuni dei vasi di fiori messi dal Comune nella zona di via Veneto. Anche in questo caso, così come avvenuto con i cassonetti, gli arredi urbani sono stati danneggiati con il fuoco. Si spera che il ssitema di videosorveglianza del Comune possa fornire indicazioni utili per individuare gli autori del gesto.