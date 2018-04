Truffa delle monetine: beccata la banda che aveva colpito a Vercelli - IL VIDEO

Il tipo di truffa è piuttosto diffusa nei parcheggi di supermercati e centri commerciali. Una persona bussa al finestrino, dice alla vittima che ha perso delle monete, solitamente lanciate a terra dall'uomo stesso. La persona scende per recuperare i soldi, un complice del malvivente apre la portiera lato passeggero e ruba la borsa. Un terzo attende i due che se ne vanno. Nei giorni scorsi, alcuni malviventi che avevano colpito con queste modalità in varie zone del Piemonte, Vercelli compresa, sono stati individuati e fermati dalla Polizia di Cuneo. Ecco come agiva la banda e come si è giunti all'identificazione dei malfattori.

Le indagini hanno preso il via dalla denuncia della signora vittima di questop furto e hanno portato all'arresto di un uomo del '62, peruviano residente a Torino, già sottoposto all'obbligo di firma, e alla denuncia di un altro peruviano, sempre residente a Torino, oltre che di un italiano residente in Emilia Romagna, il proprietario dell'auto utilizzata per commettere i colpi.

Due quelli andati a buon fine a Cuneo, ma la banda aveva agito anche a Torino, Vercelli, Novara ed Alessandria.

Come si è arrivati ad assicurare alla giustizia questi personaggi? Si è partiti dalla targa della macchina. In seguito sono stati estrapolati tutti i fatti accaduti in Italia con questo modus operandi. Un lunghissimo lavoro di comparazione e anche un piccolo colpo di fortuna: il peruviano 56enne, ripreso nel video del centro commerciale, indossava la stessa maglietta azzurra che aveva nelle foto segnaletiche. Da qui sono scattati intercettazioni telefoniche, pedinamenti e appostamenti, non facili, anche perché la banda viaggiava in autostrada a velocità altissime (200 km/orari) e senza mai pagare, accodandosi alle altre auto.

Spregiudicati, si erano spinti fino a Milano per mettere a segno i colpi. Una volta confezionato il quadro indiziario, la Procura di Cuneo ha disposto la custodia cautelare in carcere per la mente del sodalizio, che ora si trova recluso a Torino. Denunciati i due complici.