Festa del Lavoro dedicata alla sicurezza

"Sicurezza: il cuore del Lavoro“ è il tema della Festa dei Lavoratori 2018 scelto da Cgil, Cisl e Uil. Nel vercellese, due le principali iniziative in programma martedì 1° maggio, a Vercelli e Borgosesia.

Nel capoluogo il programma prevede il ritrovo alle 10 all'inizio di corso Libertà, angolo viale Garibaldi; alle 10,30 corteo con la Banda Musicale “Luigi Arditi” di Crescentino lungo corso Libertà, piazza Cavour, via San Paolo, piazza Municipio, seguito alle 10,40 dal saluto del sindaco, Maura Forte e alle 11 dal comizio in piazza Municipio. Parlerà a nome di Cgil, Cisl e Uil Lorenzo Cestari, segretario confederale della Uil Piemonte.

A Borgosesia l'appuntamento è alle 10 con il ritrovo delle delegazioni in piazza Martiri (lato giardini), alle 10,30 corteo da piazza Martiri, piazza Parrocchiale, via Cairoli, piazza Garibaldi, via Sottile, via Giordano, via Ferraris, piazza Mazzini, via XX Settembre, via Duca d’Aosta, via Sesone, piazza Martiri. Alle 11 comizio conclusivo: parlerà a nome di Cgil, Cisl e Uil Elena Ferro, segretaria confederale della Cgil regionale.