Amatori: è serie A. E' UN TRIONFO

Cronaca di un trionfo: dopo 17 anni l'l'Amatori torna in serie A1. La cronaca (seguita minuto per minuto)

Amatori in vantaggio sull'Hockey Cremona a metà del primo tempo grazie a una rete lampo di Samuele De Pietri e al raddoppio, su contropiede, siglato da Farina. La terza rete porta la firma di Andrea Perroni.

Ancora l'Amatori in gol con un rigore trasformato da Samuele De Pietri.



Accorcia il Cremona: Domenech para un rigore, sulla ribattuta Sergio segna la rete dell'1 a 4.

Espulso Milani, rigori per il Cremona: gol.

Amatori 4 Cremona 2, fine del primo tempo



Ripresa senza storia, o almeno.

Segna Motaran, si va sul 5 a 2, nemmeno il tempo per assaporare il nuovo vantaggio che Milani si inventa un gol... alla Marzella: supera come birilli tre avversariu e poi segna. Palazzetto in tripudio: 6 a 2.

Accorcia il Cremona: 6 a 3.

Ancora Milaniiiiiii: quando mancano 4 minuti e 6 secondi l'attaccante sigla la rete del 7 a 3.

I cori del pubblico sono tutti per lui, e per Torazzo, Marzella.

Arriva il coro per Giuseppe Tarsia.

Entra il portiere verecellese Pasciullo.

Palazzetto gremitissimo.

Domenech, Farina, Milani, Motaran, Tarsia, Perroni, De Pietri, Pasciullo, Raffaelli, Fiorentino.