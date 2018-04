Diano Marina: è tempo di Aromatica, rassegna dedicata a erbe e profumi

A Diano Marina ponte del 1^ maggio all'insegna di Aromatica: rassegna dedicata a basilico, erbe e profumi. Un evento di autentica qualità che mira a far conoscere i sapori e gli odori del Golfo Dianese ma anche, in linea più generale, a promuoverne il territorio.

Tanti appuntamenti coloreranno la quattro giorni dianese con, tra gli altri: cooking show, spazi culturali, cene stellate, gite alla scoperta del territorio circostante. Ospiti d'eccezione, su tutti, Federico Francesco Ferrero, vincitore di Masterchef nel 2014 e giudice della "Prova del Cuoco" e Paolo Massobrio, autore del "Il Golosario", che si occupa da circa 30 anni di economia agricola ed enogastronomia.

Tra gli appuntamenti da non perdere all'interno della manifestazione le cene stellate. Presso il ristorante La Femme di San Bartolomeo al Mare lo chef "resident" Roberto Rollino, vincitore tra le altre cose di una puntata di "Cuochi d'Italia", cucinerà a quattro mani con tre chef stellati del calibro di: Tano Simonato, Jumpei Kuroda e Massimo Viglietti.

Il programma completo

Sabato 28 aprile



DIANO MARINA

centro cittadino (isola pedonale)

ore 9.30-20 apertura stand espositori

ore 10-22 area street food (corso Roma Est)

sala consiliare

ore 9.30-11.30 convegno" Le Aromatiche: dal campo alla tavola", a cura Gal Riviera dei Fiori

museo civico Palazzo del Parco

ore 10 "553 miglia da Roma" visita guidata al percorso espositivo del museo Lucus Bormani - sezione archeologica

piazza Martiri della Libertà (piazza del Comune)

ore 12 cerimonia inaugurale e taglio del nastro

ore 15 cooking show "Il pane del pescatore, in abbinamento al Moscatello" con il pasticcere Andrea Setti

ore 16-17.30 laboratorio "pesto al mortaio" per giovani e meno giovani, a cura Coldiretti



ore 16 conferenze "Il progetto Is@am: la difesa passa per lo smartphone" e "Il progetto Finnover: per un uso alternativo delle piante aromatiche", a cura dell'Istituto Regionale per la Floricoltura

ore 16.45 presentazione "Tartufi di Liguria" di Mirca Zotti, a cura del co-autore Simone Di Piazza

ore 17 cooking show "Il benessere aromatico: cibo e salute della terza età", con lo chef Roberto Di Falco

ore 18: laboratorio-conferenza "Imparare d'erbe e fiori", il riconoscimento, la raccolta, la conservazione e l'uso delle più comuni piante officinali ed aromatiche delle nostre valli, a cura di az. agricola Castellarone

DIANO CASTELLO

loggiato via Meloria 1 (ritrovo)

ore 15 visita guidata alle lone e al centro storico

Domenica 29 aprile

DIANO MARINA

centro cittadino (isola pedonale)

ore 9.30-20 apertura stand espositori

ore 10-22 area street food (corso Roma Est)

piazza Martiri della Libertà

ore 10 presentazione "Che mondo sarebbe" di Cinzia Scaffidi (Slow Food Editore)

ore 11 premiazione "Cocktail Competition" concorso tra i bar, a cura Confcommercio

ore 11.30 cooking show "Gazpac