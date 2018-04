Si schianta contro un mezzo gru: motociclista morto

Tragedia, questo pomeriggio, a Rondissone, dove un uomo di 37 anni è morto a seguito di un incidente mentre si trovava in sella alla propria motocicletta.

Sulla base delle prime ricostruzioni, lungo la strada provinciale 90, il centauro ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato con un mezzo-gru in uso per il soccorso stradale. Alla guida del mezzo un uomo residente a Borgo d'Ale, di 57 anni, di origine albanese. Il centauro è rimasto incastrato sotto le ruote ed è morto.

Subito sono scattate le richieste d'aiuto: erano da poco passate le 15 e sul posto sono arrivati sia il 118 che i vigili del fuoco. Per lo sfortunato motociclista, però, non c'è stato nulla da fare.