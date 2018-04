Senza patente alla guida di un'auto sottoposta a fermo amministrativo

I carabinieri del Radiomobile di Vercelli hanno denunciato G.D., 32enne di origine albanese, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio, la persona, in materia di armi e stupefacenti perché ritenuto responsabile di guida reiterata senza patente e P.M., 44enne, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio, perché ritenuto responsabile della violazione dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro.

Alle 13.30 circa di giovedì, una pattuglia della Radiomobile ha sottoposto a controllo G.D., mentre si trovava alla guida di una Opel Corsa lungo la S.P. 11 nel comune di Vercelli. All’atto del controllo, però, i militari hanno subito accertato che l’uomo si era messo alla guida senza patente, in quanto il documento gli era stato ritirato due anni orsono. I successivi accertamenti hanno in breve chiarito ben altro: l’auto non poteva circolare, in quanto sottoposta a sequestro amministrativo alcuni giorni prima ed affidata in custodia a P.M., che l’aveva invece resa disponibile all’albanese e, per finire, la vettura non era nemmeno coperta da assicurazione.

L’auto, pertanto, è stata sequestrata ed affidata ad una depositeria autorizzata per la successiva confisca, mentre i due uomini, entrambi residenti in città, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.