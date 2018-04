Si ribalta con il trattore: agricoltore in ospedale

Sono al momento sconosciute le condizioni dell'uomo che nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 aprile, si è ribaltato con il suo trattore in via Roma, a Roppolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Biella, coadiuvati dai colleghi di Vercelli, che hanno eseguito le operazioni di rimozione e messa in sicurezza del mezzo con una gru. Probabilmente, il conducente è stato trasportato in Ospedale dal 118 per gli accertamenti del caso.