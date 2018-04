Meno incidenti, ma aumentano i morti

Alto impegno nell’attività di istituto emerge dai risultati ottenuti dalle specialità della Polizia di Stato.

La Polizia Stradale ha effettuato 1.704 servizi di vigilanza stradale (contro 1.671), identificato 20.094 persone e controllato 19.706 veicoli (rispettivamente contro 13.388 e 13.066 del precedente anno).

Le violazioni alle norme del Codice della Strada sono state 8.507 (contro 3.968) e le patenti ritirate 227 (da 210), di cui 136 per guida in stato di ebrezza (da 119), 3 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (da 5) e 2 per eccesso di velocità (invariato).

Sono stati sequestrati 185 veicoli (contro 110) e rilevati 139 incidenti stradali (contro 182), che hanno visto aumentare le persone decedute (8 rispetto a 5) e invariate le ferite. Infine, sono stati controllati 7 esercizi pubblici connessi alla circolazione stradale (rispetto a 5), comminando 7 sanzioni per violazioni TULPS (da 3).