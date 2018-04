Domenica, la partita più importante dell'anno

Nemmeno nel giorne d'andata ce la passavamo bene. Eravamo infatti reduci dalla sconfitta interna col Foggia, per 4 a 1.

Ma l'ambiente si caricò, e la Pro Vercelli, sul campo del Novara, fu incitata per tutta la partita da 500 tifosi, forse il miglior tifo mai visto quest'anno.

La cronaca e le immagini del derby all'andata:

http://www.infovercelli24.it/2017/11/04/leggi-notizia/argomenti/sport-11/articolo/la-pro-di-grassadonia-sbanda-novara.html

Sulla gara di domenica. Inutile dire le stesse cose trite e ritrite. Sappiamo tutti che la Pro per sperare ha bisogno di tre punti, sappiamo tutti che c'è bisogno di un tifo indiavolato, che a Vercelli fa un po' difetto. Solo la curva si salva.

Capisco l'amarezza, siamo penultimi. Ma mancano nove giornate e la sqiadra – certo, non è perfetta, lo fosse lotteremmo per i play off – martedì ha tenuta testa al Perugia (quarta forza del campionato di B, a meno 4 dal Palermo e meno 5 dal Frosinone) per 84 minuti.

Domenica la Pro Vercelli deve vincere a tutti i costi contro una squadra che – almeno sulla carta – ha un organico superiore.

Non ci resta che sperare nel grande cuore della Pro, un unico grande cuore: della squadra e dei tifosi, insieme.

E dal momento che si lotta per non retrocedere e che domenica sarà la partita più sentita dell'anno appelliamoci pure alla rabbia. Con tanta, tanta rabbia possiamo vincere.