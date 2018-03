Mettono in vendita un Xbox e spariscono con l'acconto

I carabinieri di Buronzo hanno denunciato L.M., 27enne gravato da vicende penali per reati inerenti gli stupefacenti e la 31enne S.T., gravata da vicende penali per reati contro il patrimonio, entrambi residenti a Besana Brianza, perché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di truffa online.

I due avevano pubblicato una inserzione sul sito internet di vendite “Subito.it” offrendo ad un prezzo vantaggioso una consolle Xbox di ultima generazione. All’inserzione aveva presto risposto con il proprio formale interessamento un 23enne che, presi i primi contatti, si era accordato per versare una caparra di 90 euro sulla carta Postepay della 31enne. Tuttavia, appena accertato che il denaro era stato versato, i due truffatori si rendevano irreperibili, ovviamente senza provvedere alla consegna della merce.

Le indagini svolte dai militari hanno presto consentito di identificare i due truffatori, che sono stati denunciato.