Sacal, incidente in fabbrica

Incidente sul lavoro, nella giornata di martedì, alla Sacal di Carisio. Secondo quanto è trapelato dalle prime informazioni sindacali, un operaio è caduto da una scala facendo un brutto volo e riportando alcune fratture. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. La vicenda verrà ripresa nel pomeriggio di oggi, mercoledì, quando è in programma un presidio sindacale all'esterno della ditta in segno di solidarietà verso l'operaio e per parlare delle criticità che si registrano in azienda.