Furto in gioielleria: vercellese nei guai

Un vercellese di 45 anni è stato fermato e denunciato, a Brescia, dopo che, insieme a una donna di 35 anni, originaria di Salerno, aveva preso di mira una gioielleria, sottraendo numerosi monili. Il trucco adottato dalla coppia era semplice: lui distreva l'orefice con domande e richieste, lei nasondeva anelli e catenine nella manica del cappotto.

A tradirli è stato il tentativo di ripetere il colpo: il titolare del negozio, la gioielleria Pasotti di via Dante a Brescia, si era accorto del furto dopo che i due erano usciti dal negozio, ordinando di prepare una catenina e dicendo che sarebbero tornati a prenderla il giorno successivo.

In effetti la coppia si è ripresentata, solo che ad attenderla, con il gioielliere, c'era anche la Polizia. Portati in Questura, identificati e interrogati, i due sono stati trovati in possesso del denaro frutto, presumibilmente, della vendita dei gioielli: a incastrarli sono state le immagini del sistema di sorveglianza del negozio che avevano ripreso la coppia in azione.

Per il vercellese e la sua complice è così scattata la denuncia per furto con destrezza e nei loro confronti il questore ha emesso il foglio di via obbligatorio, vietando loro di rientrare in città per tre anni.