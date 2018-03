Incidente: motociclista portato al Cto con l'elisoccorso

Sono al vaglio dei carabinieri le cause e la dimanica dell'incidente che ha coinvolto, nel pomeriggio di domenica, un motociclista e un ciclista all'altezza dello svincolo di Palazzolo, sulla provinciale.

Secondo le prime informazioni, la moto guidata da un 50enne di Lamporo si sarebbe scontrata con una bicicletta su cui viaggiava un 17enne di Saluggia.

Il motociclista dopo aver urtato una bicicletta, è finito in un campo a lato della strada. nell'impatto ha riportato lesioni serie al punto che è stato necessario far intervenire l’eliambulanza per trasportare il ferito al Cto di Torino. Conseguenze meno gravi, per il conducente della bicicletta, trasportato comunque all'ospedale di Casale per gli accertamenti e le cure del caso.