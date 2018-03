ZTL: è ora di rinnovare i permessi

Si avvicina la scadenza del 31 marzo delle autorizzazioni per l’accesso alla ZTL cittadina. Il Comune ricorda che, entro entro martedì 3 aprile, primo giorno feriale, i le autorizzazioni devono essere rinnovate, secondo le seguenti modalità.

Nel caso in cui non sia variata alcuna delle condizioni in essere all'atto del primo rilascio

Occorre presentarsi muniti dell’autorizzazione per la vidimazione annuale, compilare l’apposito modello costituente istanza autocertificativa, corredato degli allegati indicati, reperibile al Corpo Polizia Locale o scaricabile dal sito internet Comune di Vercelli che potrà essere consegnato a mano allo Sportello Urp del Corpo Polizia Locale – via Donizetti 16, telefono 0161/296703 nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9/12, mercoledì 14/16.

Oppure potrà essere inviato tramite posta da inviarsi al Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale – Corpo Polizia Locale – via Donizetti 16 – 13100 Vercelli, allegando oltre a quanto indicato nella modulistica, anche la fotocopia di un documento di identità in corso di validità; le spese postali relative all’eventuale inoltro dell’autorizzazione al domicilio del richiedente sono a carico di quest’ultimo.

In alternativa è possibile inviarlo a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@cert.comune.vercelli.it.

Il ritiro dell’autorizzazione, dovrà avvenire rivolgendosi allo sportello Urp del Corpo Polizia Locale.

Nel caso di intervenute variazioni delle condizioni che avevano dato luogo al rilascio dell'autorizzazione originaria

Dovrà essere presentata domanda ex novo avvalendosi dei modelli reperibili allo sportello URP del Corpo Polizia Locale o scaricandoli dal sito internet del Comune di Vercelli – RICERCA PER TEMI – TRASPORTI E VIABILITA’ – ZTL traffico limitato – Modulistica PER ACCEDERE DIRETTAMENTE CLICCA CUI

Si rammenta che, tra gli allegati da esibire sia per l’autocertificazione (rinnovo triennale ) che per le domande ex novo, oltre alle due marche da bollo da € 16,00 deve esserci la ricevuta del versamento di Euro 5,00, costituente le spese di istruttoria, da effettuarsi c/o la Tesoreria Comunale – BIVERBANCA – via S. Cristoforo 9 – Vercelli IBAN IT91X0609022308000052666620, indicando nella causale di versamento: spese istruttoria pratica ZTL.