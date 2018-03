Gli amici lo abbandonano in discoteca e lui pretende di essere portato a casa dai carabinieri

"Scaricato" dagli amici dopo una serata in discoteca, un 42enne, probabilmente bevuto, non ha trovato di meglio da fare che lasciarsi andare all'ira e aggredire due carabinieri ai quali aveva chiesto aiuto per trovare un modo di tornare a casa.

La sua serata, così, è finita in caserma, arrestato con l'accusa di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Protagonista dell'impresa un 42enne residente in Sesto San Giovanni che, tra venerdì e sabato, aveva trascorso la serata al Globo di BorgoVercelli, insieme ad alcuni amici.

Intorno alle 3,30 di sabato, l'uomo ha chiamato il 112 riferendo di necessitare di aiuto perché, dopo un diverbio con gli amici con i quali era arrivato a Borgo Vercelli e trascorso la serata, questi lo avevano lasciato solo in discoteca, riprendendo l’auto con la quale erano arrivati e tornandosene a casa senza di lui. Dopo aver chiesto ai militari le indicazioni per poter tornare a casa e aver ricevuto dai carabinieri indicazioni e numeri di telefono del servizio taxi e informazioni sui treni diretti a Milano l'uomo sembrava essersi tranquillizzato.

Tuttavia, mentre i carabineri stavano per risalire sull’auto di servizio, li ha raggiunti nuovamente e, improvvisamente alterato, con tono arrogante e aggressivo ha iniziato a pretendere di essere accompagnato a casa direttamente da loro con l’auto di servizio, inveendo e minacciandoli di morte qualora non l’avessero accontentato e colpendoli con calci e pugni, per poi fuggire verso la campagna. Dopo un breve inseguimento l’uomo è stato raggiunto, bloccato e tratto in arresto. La sua serata è finita nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Vercelli, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Se non altro, viene da dire, il problema di dove passare la notte è stato ampiamente risolto.