Arriva il Trenoverde di Legambiente: due giorni di appuntamenti

Sarà inaugurata domani a Vercelli, alle ore 10,30 la nuova tappa del Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che parlerà di energia pulita, reti elettriche “intelligenti”, efficienza e mobilità sostenibile, in un Paese che si appresta a dire addio all’era fossile. Il convoglio ambientalista, realizzato con la partecipazione del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, resterà in sosta al binario 1 della stazione di Vercelli fino a martedì 20 marzo. All'inaugurazione saranno presenti Laura Brambilla, Portavoce Treno Verde, Fabio Dovana, Presidente Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, Gian Piero Godio, Presidente del circolo Legambiente del Vercellese, Maura Forte, Sindaco di Vercelli, Carlo Riva Vercellotti, Presidente Provincia di Vercelli, Anna Rigazio, Sindaco di Cigliano (VC), Andrea Chemello, Sindaco di Tronzano (VC), Alessandro Portinaro, Sindaco di Trino (VC), Francesca Raciti, Direttrice regionale trasporti Trenitalia.

Con l’arrivo del Treno Verde, Legambiente presenterà inoltre l’edizione regionale di Comuni Rinnovabili, realizzato grazie al contributo di Enel GreenPower, il rapporto che da 12 anni fotografa lo sviluppo delle fonti rinnovabili nei territori italiani. Durante la presentazione Legambiente premierà “I RinnovABILI”, esperienze virtuose locali che sono protagoniste della transizione energetica verso un modello democratico e sostenibile: amministrazioni comunali, aziende, cittadini, associazioni, start up che hanno scommesso su nuovi modelli energetici attraverso rinnovabili, efficienza, nuove forme di mobilità sostenibile e che fanno a meno di petrolio, gas e carbone.

L’appuntamento è alle ore 17,30, sempre al binario 1 della Stazione Centrale di Vercelli. Parteciperanno, con l'introduzione e la moderazione Fabio Dovana, Presidente Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, Laura Brambilla, Portavoce Treno Verde, Feliciano Corbelletti, Deputy Northern Western Area Enel Greenpower, Gian Piero Godio, Presidente del Circolo di Legambiente del Vercellese, Angelo Tartaglia, Docente del Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino.

Cittadini e studenti come sempre, potranno salire a bordo del Treno Verde per visitare la mostra didattica e interattiva, allestita all’interno delle quattro carrozze. La mostra è aperta dalle 8.30 alle 14 per le scolaresche prenotate e dalle 16 alle 19 per il pubblico.