Per anni picchia e maltratta la moglie: quando lei se ne va, minaccia di uccidere i parenti

Per anni è stata vittima della ferocia - fisica e psicologica - del marito, un ex militare che non era stato confermato alla ferma a causa del suo comportamento violento che gli aveva già portato guai con la giustizia. Botte, insulti, maltrattamenti innescati da futili motivi, che negli ultimi mesi hanno avuto un'escalation drammatica. Nello scorso novembre, infatti, la donna si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea con due costole rotte, giustificate con la scusa di una caduta.

La decisione di porre fine all'inferno domestico nel quale la 40enne italiana era costretta a vivere è arrivata all'indomani della Festa della Donna. Il 9 marzo la signora, madre di due figli di 10 e 5 anni, si presenta in ospedale con una vistosa ecchimosi all'occhio e lesioni all'orbita per le quali i sanitari le diagnosticano 30 giorni di prognosi. Il personale sanitario intuisce la complessità della situazione: la donna viene ricoverata e intanto, grazie all'attività dell'agente del posto di polizia ospedaliera che riesce a conquistare la sua fiducia, inizia a raccontare una vita di abusi e violenze.

Vincendo i timori iniziali, racconta che il marito, dal quale sta cercando di separarsi, ha un'arma detenuta illegalmente e che ha minacciato di usarla contro i parenti di lei. A quel punto, partendo dalla Questura, si mette in moto un'attività coordinata che, in meno di due giorni, porta all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il marito violento e alla sitemazione della donna e dei suoi figli in una struttura protetta messa a disposizione dal Comune. Polizia, carabinieri, polizia municipale e Procura operano con rapidità anche nel porre sotto sorveglianza le abitazioni dei parenti, sparsi in diversi centri della provincia, per metterli al riparo da eventuali rischi. Complessivamente sono quattro i punti messi sotto controllo nel timore che l'uomo possa dar seguito alle minacce.

Intanto gli uomini della seconda sezione della Mobile, coordinati dal dirigente Antonino Porcino, perquisiscono l'abitazione della coppia, trovando, oltre al marito violento, anche un piccolo arsenale, composto da una pistola (risultata a salve, ma del tutto simile a un'arma vera), una pistola ad arma compressa, una pistola vera seppure in pessime condizioni (sulla quale verranno fatti altri accertamenti), sette coltelli a serramanico, tirapiugni in acciaio, mangenalli e mazze da baseball. Tutto materiale sequestrato che l'uomo - impiegato 35enne originario della Puglia ma da tempo residente a Vercelli - ha tentato di giustificare, dicendo di utilizzarlo per la sua saltuaria, e probabilmente abusiva, attività di buttafuori.

Sabato viene eseguito il provvedimento di custodia cautelare e intanto la donna e i suoi ragazzi vengono messi al sicuro.

Per un incubo che finisce, tanti restano ancora da portare alla luce. Lo sottolinea il Questore Rosanna Lavezzaro, facendo un invito accorato alle donne che ancora non se la sentono di denunciare. "Non perdete altro tempo. Casi come quello che raccontiamo oggi dimostrano che le forze dell'ordine e le istituzioni riescono a lavorare in tempi brevi per mettere al sicuro le vittime e far cessare le violenze. Non abbiate timore di parlare".

I dati, a livello nazionale, raccontano che il 75% degli omicidi che hanno donne come vittime vengono perpetrati da persone loro vicine, mariti, ex mariti, fidanzati. E che negli anni, purtroppo, questi delitti non tendono a diminuire, anzi restano drammaticamente costanti. Basta pochissimo perché violenze e umiliazioni si trasformino in un omicidio: chiedere aiuto è il primo passo per salvarsi la vita.