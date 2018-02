Alla ricerca di un 17enne scomparso

Sono in corso in queste ore le ricerche di un 17enne scomparso da venerdì 23 febbraio. Il giovane, di origini albenese, è domiciliato nella comunità per minori di Vigliano, dove avrebbe dovuto fare rientro alle 12. A quell'ora, però non si è visto. A lanciare l’allarme sono stati i responsabili della struttura, che si sono rivolti ai carabinieri. Attualmente non si hanno notizie del ragazzo ma, secondo quanto dichiarato dalle forze dell’ordine, non si teme la disgrazia o un gesto anticonservativo: il 17enne avrebbe infatti manifestato la volontà di allontanarsi verso un’altra località, al momento sconosciuta, probabilmente per raggiungere un parente.