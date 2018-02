Truffa e ricettazione: 60enne in manette

A.D., 60enne, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dai carabinieri di Santhià in ottemperanza a un’ordinanza di esecuzione di pene concorrenti emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Vercelli. L’uomo, che si era reso responsabile dei reati di truffa e ricettazione in una vicenda che ebbe come teatro Carisio e che avvenne nel 2009, è stato condannato a una pena di 5 anni di reclusione. L’arrestato, a conclusione delle rituali formalità, è stato associato al carcere di Vercelli a disposizione dell’autorità giudiziaria emittente.