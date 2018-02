Molinette: Cup chiuso un mese per il crollo del controsoffitto

Il Centro Prenotazioni delle Molinette rimarrà chiuso al pubblico circa un mese a causa dei lavori per ripristinare il controsoffitto danneggiata dalla rottura di un tubo idrico.

A comunicarlo è l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. Contestualmente verranno effettuati dei lavori di riammodernamento delle sale di corso Bramante 84, già previsti per i prossimi mesi ma ora anticipati per ottimizzare i tempi e i lavori e rendere più accogliente la struttura.

"Rimarranno invariate", fanno sapere dall'azienda, "le modalità di prenotazione telefonica, via mail e via fax. Per prenotazione agli sportelli rivolgersi all'altro Cup aziendale al consueto orario dalle ore 8,15 alle ore 13,15, presso il piano terra dell'ospedale Sant'Anna (via Ventimiglia 1).

Per il ritiro dei referti rivolgersi presso il Servizio Accoglienza URP nell'atrio centrale dell'ospedale Molinette.