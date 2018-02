Riceviamo e pubblichiamo.

Per ben due volte i cittadini italiani hanno confermato, con i referendum del 1987 e del 2011 di non voler avere niente a che fare con il nucleare. Nonostante ciò continuano a pagare la gestione dell’eredità nucleare, ed il lentissimo processo di smantellamento, tramite la propria bolletta elettrica. Tra i ritardi dei Governi e la dubbiosa gestione della società Sogin i cittadini si trovano esposti da 30 anni ai rischi legati ai rifiuti nucleari e ai depositi temporanei di stoccaggio non idonei. Come Piemontesi non possiamo rimanere in silenzio, considerando la situazione di Trino, Saluggia e Bosco Marengo. Nostro impegno, una volta al governo, sarà quello di assicurare una responsabile e rapida gestione dei rifiuti nucleari e del processo di smantellamento in modo da tutelare l’ambiente e la salute pubblica.

Il fardello dell’eredità nucleare ci ricorda che dobbiamo procedere velocemente verso una transizione verso fonti energetiche più pulite. Presenteremo il nostro programma energia che prevede entro il 2050 di puntare ad un sistema 100 per cento rinnovabili:

Di questi temi di parlerà lunedì 12 febbraio ore 21 alla Biblioteca Comunale di Trino, in corso Cavour 70 durante l'incontro "Nucleare ed energia: quale futuro per l’Italia?" organizzato dal Movimento 5 Stelle. Intervengono Mauro Campo, portavoce m5s in regione Piemonte e i candidati dal M5S Paolo Maria Mosca, Ezio Conti, Mirko Busto, Davide Crippa e Manuela Mattei.

I candidati del M5S per Camera e Senato alle prossime elezioni politiche esporranno gli impegni del Movimento 5 Stelle in tema di energia e la necessità di una rapido smaltimento dell’eredità nucleare.

Sono stati invitati, inoltre, i rappresentanti di Legambiente, Pro Natura Vercelli e del Comitato Vigilanza Nucleare per aggiornamenti sulla situazione del nucleare nel vercellese e nel casalese.