Sposta l'auto e trova un cadavere in garage

Macabra scoperta per il proprietario di un garage in via Martiri della Libertà a Cossato, che, nel momento in cui ha spostato la sua macchina, ha trovato il corpo di un uomo riverso a terra. I sanitari del 118 chiamati immediatamente sul posto, dopo avere intuito una dinamica non consueta, hanno chiesto l'immediato intervento della Polizia giunta poi sullo scenario con gli agenti della scientifica.

Dalle prime testimonianze pare che il cadavere sia quello di un pregiudicato rumeno di cui al momento non sono state rivelate le generalità. Si attendono ora gli esiti delle indagini.