Biciclette e moto: ecco le strade dove si rischiano più incidenti

Se amate muoversi in sella a una bicicletta, evitate di percorrere strade della provinciale di Novara.

Secondo le elaborazioni fatte da Das, compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale, Novara guida la classifica della pericolosità, con il poco invidiabile primato di 1 incidente ogni 2.438 abitanti.

Al secondo posto c'è la provincia di Alessandria (1 incidente ogni 3.063 abitanti) e anche Vercelli non se la passa bene, con un 1 incidente ogni 3.180 abitanti a fronte di una media regionale di 1 ogni 4.159. Il "paradiso del ciclista", in Piemonte, è rappresentato dalla provincia di Asti, dove gli incidenti con velocipede sono 1 ogni 6.399 abitanti.

Per quanto riguarda Vercelli, però, c'è un elemento positivo: sebbene resti una delle province più "rischiose", tra il 2007 e 2016 il numero di incidenti con biciclette è diminuito in modo assai significativo: -14%.

Gli amanti del «cinquantino» corrono rischi più elevati, oltre che nel Vco, anche sulle strade di Biella (1/7.187) e Novara (1/7.719). La densità dei sinistri si abbassa nell’Alessandrino (1/10.210) e in provincia di Asti (1 incidente ogni 12.798 abitanti), che presenta valori molto vicini a quelli della regione (1/13.763).

Se le notizie per i ciclisti vercellesi non sono tanto buone, le cose vanno decisamente meglio per gli amanti delle moto: secondo Das, nel Vercellese, nel 2016 si è registrato un incidente che coinvolge moto ogni 5144 abitanti. Un record (positivo) per la provincia, se si pensa che, nella vicina Novara, il rapporto è di 1/2.555 (con un'incidenza doppia rispetto a Vercelli) e che la media regionale è di 1/2.838 abitanti.