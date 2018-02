L'Università ha vent'anni: gli auguri della ministra Fedeli

Gli auguri della ministra Valeria Fedeli "per una straordinaria realtà accademica destinata a crescere ancora e a radicarsi sempre più su territorio". Il bilancio di vent'anni di grande lavoro, di soddisfazioni, sacrifici, impegno e crescita, tracciati dal rettore Cesare Emanuel; ma anche le criticità da superare nell'integrazione con il territorio per rendere definitivamente l'ateneo un polo di attrazione, sviluppo e crescita di vercellese, novarese e alessandrino.

L'Università del Piemonte Orientale compie 20 anni e la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico, ospitata al Teatro Civico, è stata l'occaisone per tracciare un bilancio del lungo cammino di un'istituzione che da ormai una generazione produce cultura, economia e forma uomini e donne per le sfide del mondo del lavoro.

E' una realtà che cresce dal punto di vista degli iscritti, quella dell'Upo, che cresce nella didattica e nella qualità della ricerca scientifica (soprattutto di quella collegata alla Scuola di Medicina). Ed è una realtà che guarda al territorio nella ricerca di partnership che consentano lo sviluppo di nuovi progetti (basti pensare all'accordo con Buzzi Unicem per l’apertura di un polo innovativo di ricerca e sviluppo per le scienze dei materiali al San Giuseppe di Vercelli o all'accordo con il Comune di Vercelli per la creazione della biblioteca universitaria all'interno dell'Antico Ospedale).

E' ovvio che non tutto è perfetto, che Vercelli, Novara e Alessandria non sempre offrono agli studenti ciò che essi desiderano in termini di luoghi di incontro, aggregazione, divertimento o di servizi accessori. Che anche l'Upo, come tutto il resto del mondo universitario, deve dimostrare il proprio valore per aggiudicarsi fette accessorie di finanziamenti da destinare ai progetti di ricerca. Ma sono i numeri a raccontare che in questi vent'anni si è lavorato bene. E che il futuro, come ha detto la ministra Fedeli, può essere davvero grande.