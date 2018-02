Al volante dopo abbondanti bevute: saltano due patenti

Proseguono i controlli svolti dai carabinieri nell'ambito di un piano mirato per il contrasto ai reati legati alla guida in stato d’ebbrezza. Negli ultimi giorni sono state controllate diverse auto e sottoposti all’alcol test i conducenti.

I controlli interessano tutta la provincia, grazie al coordinamento fra comandi e stazioni, e sono finalizzati a garantire la massima sicurezza e reprimere l’uso di alcool alla guida. Nel corso delle attività, effettuate a Borgosesia dai militari della Radiomobile, sono state deferite per guida in stato di ebbrezza due persone.



Il 27 gennaio A.G., 22enne valsesiano, sottoposto a controllo con l’etilometro alle ore 4 mentre era alla guida della propria auto, è risultato positivo al test con esito di 1,68 grammi / litro. La patente di guida è stata immediatamente ritirata e l’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo; il 29 gennaio i carabinieri hanno denunciato la 41enne A.V., valsesiana, che, sottoposta a controllo etilometrico alle 3.30 circa, mentre era alla guida della propria auto, è risultata risultava positiva al test con esito di 1,10 grammi / litro. Anche in questo caso è stata ritirata la patente di guida.