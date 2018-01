Sulle piste da sci con la droga in tasca

Nel fine settimana, a Sestriere, Bardonecchia e Cesana Torinese i carabinieri della Compagnia di Susa, nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale in prossimità delle zone turistiche e sulle piste da sci, hanno denunciato per guida in stato di ebrezza quattro turisti italiani, tra i 22 e i 49 anni, controllati alla guida delle proprie auto con un tasso alcolico tra di 1,10 g/l. e i 2,59 g/l.



Durante lo stesso servizio sono stati segnalati alla Prefettura di Torino come assuntori di droga 7 persone, due di questa controllate sulle piste da sci. In tasca sono stati trovati tra 1 e 2 grammi di cocaina o marijuana.