Luce ed energia, raccontati da un vero amante della scienza

Dopo la serata dedicata a Galileo Ferraris, continua l’iniziativa degli incontri divulgativi organizzati alla Biblioteca di Santhià.

Piero Franciscono sarà presente in due occasioni: questa sera, martedì 23 gennaio alle 21, parlerà della Luce e martedì 30 gennaio parlerà dell’Energia. Nato ad Alice Castello, dove tutt'ora vive, 77 anni fa, Franciscono si è laureato in Fisica all’Università di Torino divenendo poi socio fondatore, con altri due colleghi, della SelcaS.p.A., azienda nel campo del controllo numerico per macchine utensili e per ’automazione industriale. Tra il 1975 ed il 1980 è stato consigliere comunale e tra il 1980 e il 1985 è stato sindaco di Alice Castello.

Da pensionato, si è dedicato al volontariato, tenendo, per 9 anni, un corso di matematica, fisica e scienze al Carcere di Ivrea, oltre a diverse relazioni di carattere scientifico presso l’Università della Terza Età di Santhià, di cui è attualmente vicepresidente. In Biblioteca a Santhià porterà alcune insolite sperimentazioni pratiche che svolgerà “in diretta”.