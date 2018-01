Dodicenne investita sulle strisce pedonali

Non è in pericolo di vita la 12enne investita ieri, 20 gennaio, a Cossato in via Mazzini. La giovane è stata colpita da un'auto, condotta da un 73enne residente in città, mentre stata attraversando le strisce pedonali. Sul posto sono giunti i Carabinieri e un'ambulanza con i volontari del 118 che le hanno prestato soccorso trasportandola all'Ospedale di Ponderano dove ha trascorso la notte in attesa di ulteriori accertamenti previsti in mattinata. Le sue condizioni non sarebbero gravi.