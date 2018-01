Telecamere ai semafori? Un rimedio che funziona...

"Rosso semaforico": un rimedio che funziona contro i furbetti che "bruciano" lo stop mettendo a rischio la propria e la altui sicurezza agli incroci. Parola del comandante della Polizia locale, Roberto Riva Cambrino che, commentando i dati rilevati nella postazione di corso Salamano, ha fatto notare come "In pochi mesi possiamo apprezzare l’abbattimento verticale delle infrazioni rilevate. Nei primi 20 giorni di funzionamento del sistema di corso Salamano sono state accertate 382 infrazioni, con una media di 19 al giorno, scese nei 20 giorni successivi a 291. Dal 1 dicembre al 20 dicembre 2017, cioè sei mesi dopo l’installazione, si sono registrate 140 violazioni, in pratica un calo del 63%". Insomma, gli automobilisti si stanno abituando a essere più rispettosi del rosso. "La nostra speranza - ha detto ancora il comandante - è che le infrazioni scendano a zero. Il rosso semaforico è stato voluto a tutela della sicurezza degli automobilisti, non certo per far cassa come sostengono alcuni polemisti...".