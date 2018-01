Due morti sospette in Urologia e primario sospeso: bufera sull'ospedale di Biella

L'Ospedale degli Infermi di Ponderano finisce in una nuova tempesta dopo la scoperta di indagini relative al reparto di Urologia del nosocomio cittadino. Sotto accusa, complici alcune lettere anonime e le segnalazioni del consigliere comunale e avvocato Giovanni Rinaldi, è finito il primario, Stefano Zaramella, accusato di omicidio colposo per la morte di due pazienti avvenute dopo interventi chirurgici. La Procura aveva presentato nei mesi scorsi una richiesta di misure cautelari respinte dal Gip del tribunale di Biella. Il medico ha fatto poi ricorso in Cassazione contro la decisione del giudice del riesame di Torino che aveva accolto in parte la prima richiesta, sottoponendo lo stesso Zaramella alla sospensione di un anno dalla professione.

L'accusa di falso ideologico, a causa di presunte irregolarità sulle firme poste all'interno delle cartelle cliniche, riguarda la collega Luisa Zegna.

Nel novembre del 2017 era scoppiato il caso dei neonati morti in Ospedale. Un'inchiesta, tuttora in corso, che ha visto l'iscrizione nel registro degli indagati di medici e infermieri. L'Asl Biella aveva fatto partire un'indagine interna attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro composto da esperti del settore per valutare l'accaduto.