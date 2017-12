Sindacalista biellese muore a 55 anni

Il mondo dei sindacati e del lavoro è in lutto per la prematura scomparsa di Gloria Missaggia segretaria di Filctem Cgil Biella. Aveva 55 anni. Un brutto male aveva messo a dura prova il suo fisico. Purtroppo le sue condizioni di salute si erano aggravate nell’ultimo periodo fino al tragico epilogo avvenuto questa notte.

“Era un punto di riferimento per tutte quelle persone che in questi anni si erano trovati in difficoltà – racconta commossa Marvi Massazza Gal, segretaria generale della Camera del lavoro CGIL di Biella – Abbiamo perso una persona straordinaria e mancherà a noi e a tutte quelle persone che ha conosciuto e aiutato in questi anni”.

I funerali avranno luogo martedì 2 gennaio, alle 14.30 e alla Camera del Lavoro di Biella sarà allestita la camera ardente.