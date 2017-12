A fuoco il tetto della casa: famiglia vercellese rischia l'intossicazione

Una famgilia vercellese, composta da padre, madre e un bambino, è rimasta intossicata, per fortuna in modo non grave, a causa dei fumi di un'incendio sprigionatosi in una villetta di Montoso, a Bagnolo Piemonte, nel Cuneese.

Le fiamme, partite dalla canna fumaria del camino acceso, hanno distrutto tetto e sottotetto dell'edificio. I tre vercellesi, che trascorrevano le vacanze in un'abitazione di proprietà di prenti hanno inalato fumo e sono stati portati, in codice verde, al pronto soccorso di Saluzzo, per i controlli del caso.

L’incendio è divampato intorno all’1,15 della notte fra venerdì e sabato: sul posto per i soccorsi i vigili del fuoco di Barge e Saluzzo oltre ai mezzi di emergenza sanitaria.