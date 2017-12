Pro Vercelli: è notte fonda

Un gol di Polidori sul 2 a 0 per il Cittadella non basta alla Pro Vercelli di Atzori (seconda sconfitta per il successore di Grassadonia).

Una formazione strana (Germano esterno alto, Firenze in panchina) e una partita brutta, senza spettacolo, senza triangolazioni, senza assoli. Il Cittadella, che è abituato a giocare male facendo giocar male, vince per 2 a 1 con merito: e per la Pro è notte fonda. Tanto fonda.

LA CRONACA

In tribuna c'è Pigliacelli (lo sa Marcone?) e in panchina manca Konate: che sia in partenza?

Fa pensare anche Firenze relegato in panchina.

PRIMO TEMPO

Si parte, fallo diLegati su Chiaretti, punizione dal limite: gol perfetto di Chiretti: 0 a 1 al minuto numero 2.

L'esonero di Grassadonia non ha dato frutti, per il momento.

Dopo 10 minuti, qualche spunto di Berra sulla destra, che fa cross per nessuno, poi sembrano in serata Vives, Mammarella e Vajushi.

Tiro di Vajushi a botta sicura, ribatte... Germano, purtroppo.

Ammonito Iori per fallo su Vajushi.

Altobelli, bel lancio per Morra che è in vantaggio sull'avversario, ma poi si fa acchiappare, tra la disperazione del pubblico.

Cross di Berra, la sfera esce dall'area, palla a Mammarella, il tiro è bello ma alto. Siamo al minuto 27.

Il Cittadella spreca il gol del 2 a 0: Litteri, solo davanti a Marcone, spedisce (incredibilmente) alto.

Cartellino giallo a Vives e Chiaretti, ma dalla tribuna non si capisce bene perché. Si scalda Bifulco.

Esce Altobelli, che aveva ben giocato, ed entra Bifulco. Germano, quindi, arretra a centrocampo.

RIPRESA

Al 47° entra Bruno per Legati, infortunato, che esce tra gli applausi.

Al minuto 55 raddoppia il Cittadella: punizione di Benedetti, indecisione di Marcone, la difesa non riesce a sbrogliare, Iori mette dentro di testa: 0 a 2.

Atzori mette dentro Polidori, esce Vajushi. Siamo al 54°.

Ammonito Bifulco per gioco falloso.

La Pro, davanti, non va, non c'è. Anche perché non arrivano palle giocabili.

Colpo di testa sul fondo di Kouame, sul fondo. Siamo al 73°

Morra potrebbe puntare l'area, perde palla e il pubblico lo becca.

Non è fortunato Polidori, riceve palla e scivola.

Ammonito Castiglia.

Mammarella, cross di Berra, Polidori approfitta di un'indecisione del portiere e mette dentro il suo primo gol in maglia bianca.

Pro Vercelli 1 Cittadella 2 all'85°.

Quattro di recupero.







Pro Vercelli: Marcone, Berra, Legati (Bruno dal 47°), Bergamelli, Mammarella; Altobelli (Bifulco dal 36°), Vives, Castiglia; Germano, Morra Vajushi (Polidori dal 59°).

A disposizione: Nobile, Raicevic, Bifulco, Ghiglione, Barlocco, Gilardi, Firenze, Pugliese, Jidayi, Polidori, Bruno. All. Atzori.

Cittadella: Alfonso; Salvi, Benedetti, Pelagatti, Scaglia; Iori, Bartolomei, Settembrini (Pasa all'89°); Chiaretti (Maniero dal 63°); Kouame, Litteri (Strizzolo all'82°).

A disposizione: Paleari, Pezzi, Strizzolo, Arrighini, Pasa, Adorni, Maniero, Fasolo, Camigliano. All. Venturato.

Arbitro: Sig. Di Paolo di Avezzan