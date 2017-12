Ambulanza fuori strada: muore il paziente

Tragedia sulle strade del Canavese. Un'ambulanza della Croce bianca è uscita di strada nella serata di mercoledì mentre trasportava un paziente di 74 anni, deceduto nell'incidente.

Nella zona, buio e maltempo rendevano la visibilità scarsa, mentre il fondo stradale non era ottimale a causa del ghiaccio: in una curva il mezzo di soccorso è così uscito di strada, finendo in una scarpata.

Sul posto, per i soccorsi, sono inervenute varie ambulanze e i vigili del fuoco di Ivrea, Castellamonte e Rivarolo, oltre ai carabinieri di Pont. Per i paziente, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, mentre nessun componente dell'equipaggio del mezzo di soccorso è rimasto ferito.