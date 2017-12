Centro storico più bello e colorato - fotogallery

Il centro storico si abbellisce e si colora di vasi e piante, grazie alla collaborazione di Comune, Ascom e Camera di Commercio (che ha sostenuto la spesa per l'acquisto).

Nei giorni scorsi sono state sistemate 40 fioriere di grandi dimensioni in alcune delle zone più suggestive del centro. Sei sono state messe ad abbellire gli ingressi di piazza dei Pesci; nove in piazzetta Pugliese Levi (in via Verdi); 12 sotto i portici di via Viotti; 13 tra gli spazi dei portici di via Veneto angolo corso Libertà.

Al termine dei lavori di sistemazione della piazza antistante la Camera di Commercio ne verranno posizionati altri 16 completando così il rifacimento della zona, dove verranno anche risistemate le aiuole e i cassoni con le piante già presenti.

"Un bel progetto, destinato a rendere più piacevole e accogliente la città", ha detto il presidente dell'Ascom, Antonio Bisceglia, presente alla simbolica consegna dei vasi insieme al segretario generale della Camera di Commercio, Gianpiero Masera, al sindaco Maura Forte, all'assessore all'Ambiente Emanuela Broglia, al vice presidente dell'Ascom Angelo Santarella e agli studenti della seconda e della quarta elementare delle Scuole Cristiane. Proprio loro, insieme alle insegnanti, hanno predisposto una serie di cartelli con messaggi per invitare la popolazione a prendersi cura e a rispettare il verde, così come ogni altro elemento di arredo urbano. Speriamo che la loro lezione venga colta da tutti. Ragazzi e adulti.